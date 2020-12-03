{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

МОК опроверг сообщения о скорой встрече Нурмагомедова с Бахом

Стороны могли обсудить возможность включения смешанных единоборств в программу Олимпийских игр
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) опроверг информацию о скорой встрече президента организации Томаса Баха с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, на которой стороны должны были обсудить возможность включения смешанных единоборств (ММА) в программу Олимпийских игр. Об этом ТАСС сообщили в МОК.

На эту тему
Нурмагомедов назвал включение ММА в Олимпиаду одной из своих главных задач

О предстоящей встрече с Бахом Нурмагомедов объявил 1 декабря на пресс-конференции в Узбекистане. Включение ММА в программу летних Олимпийских игр 2028 года он назвал одной из своих главных задач на ближайшие пару лет.

"Нет, встреча с президентом МОК не запланирована", - сообщили в международном комитете.

Нурмагомедов в октябре объявил о завершении спортивной карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи. На счету 32-летнего спортсмена 29 побед и ни одного поражения в ММА.

Теги
ММА
Первый на востоке Красноярского края крытый ледовый комплекс построят осенью 2021 года
Двухэтажный комплекс будет состоять из ледового поля площадью 2,5 тыс. кв. м с трибунами на 250 человек, тренажерного зала, административного помещения, зала хореографии и буфета
Читать полностью