Гол Овечкина "Финиксу" признан лучшим в НХЛ в XXI веке по версии зрителей Sportsnet

ТАСС, 3 декабря. Зрители телеканала Sportsnet признали гол российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в ворота "Финикса" лучшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в XXI веке. Голосование проходило в соцсетях телеканала.

Матч регулярного чемпионата между "Вашингтоном" и "Финиксом" (нынешнее название - "Аризона") прошел 16 января 2006 года. Овечкин забросил шайбу в ворота соперника с острого угла, лежа на спине после падения.

В финале голосования Овечкин соревновался с канадцем Риком Нэшем, который отличился в матче против "Финикса" (17 января 2008 года) после сольного прохода.