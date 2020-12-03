Гол Овечкина "Финиксу" признан лучшим в НХЛ в XXI веке по версии зрителей Sportsnet

ТАСС, 3 декабря. Зрители телеканала Sportsnet признали гол российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в ворота "Финикса" лучшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в XXI веке. Голосование проходило в соцсетях телеканала.
Матч регулярного чемпионата между "Вашингтоном" и "Финиксом" (нынешнее название - "Аризона") прошел 16 января 2006 года. Овечкин забросил шайбу в ворота соперника с острого угла, лежа на спине после падения.
В финале голосования Овечкин соревновался с канадцем Риком Нэшем, который отличился в матче против "Финикса" (17 января 2008 года) после сольного прохода.
Овечкин играет за "Вашингтон" с 2005 года. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз "Тед Линдсей эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). В 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли.
35-летний россиянин занимает восьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, в его активе 706 шайб. В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.