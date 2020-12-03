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Фигурное катание

Бестемьянова: чемпионат России по фигурному катанию можно перенести в случае отмены ЧЕ

При этом олимпийская чемпионка в танцах на льду считает, что первенство страны не будут переносить
Наталья Бестемьянова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Наталья Бестемьянова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова допускает возможность переноса декабрьского чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске из-за пандемии в случае отмены чемпионата Европы. Такое мнение она высказала ТАСС.

В четверг Федерация фигурного катания на коньках России объявила о заражении коронавирусом Елизаветы Туктамышевой и Дмитрия Алиева. Спортсмены пропустят предстоящий этап Кубка России в Москве.

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"Я думаю, что многое будет зависеть от того, будет ли чемпионат Европы, - сказала Бестемьянова. - Если этот турнир будет в конце января, значит чемпионат России надо проводить с теми спортсменами, кто здоров. Надо же выбрать, кто едет на чемпионат Европы, и где еще отбираться, если не в Челябинске. Если поступит информация, что чемпионата Европы не будет, то тогда к чемпионату мира можно будет сделать отбор и в конце февраля на финале Кубка России".

"Но я не думаю, что чемпионат России будут переносить, Челябинск так ждет спортсменов. И туда приедут те, кто здоров", - добавила собеседница ТАСС.

Чемпионат Европы запланирован в Загребе на 25-31 января. С конца ноября ледовая арена в столице Хорватии, где должен пройти турнир, временно стала госпиталем для зараженных коронавирусом. Чемпионат России должен пройти в Челябинске с 24 по 26 декабря. Местом проведения ЧМ-2021 был выбран Стокгольм (22-28 марта), финал Кубка России запланирован в Великом Новгороде (23-27 февраля).

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