Фигуристы Гуррейро и Загорски пропустят пятый этап Кубка России из-за простуды партнера

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фигурист Джонатан Гуррейро, выступающий в танцах на льду вместе с Тиффани Загорски, пропустит московский этап Кубка России из-за простудного заболевания. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Елена Кустарова.

"Джонатан простудился в конце прошлой недели. Все тесты и анализы на коронавирус отрицательные. Доктор посоветовал долечиться и приступить к тренировкам на следующей неделе", - сказала Кустарова.

Пятый этап Кубка России в Москве на арене "Мегаспорт" с 5 по 8 декабря.

Гуррейро и Загорски выиграли бронзовые медали на последнем чемпионате России, который проходил в декабре 2019 года в Красноярске. Также в их активе бронза чемпионата России - 2017, две золотые медали Кубка России (2016, 2017).