{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Фигуристы Гуррейро и Загорски пропустят пятый этап Кубка России из-за простуды партнера

Танцоры вернутся к тренировкам на следующей неделе
Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фигурист Джонатан Гуррейро, выступающий в танцах на льду вместе с Тиффани Загорски, пропустит московский этап Кубка России из-за простудного заболевания. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Елена Кустарова.

На эту тему

"Джонатан простудился в конце прошлой недели. Все тесты и анализы на коронавирус отрицательные. Доктор посоветовал долечиться и приступить к тренировкам на следующей неделе", - сказала Кустарова.

Пятый этап Кубка России в Москве на арене "Мегаспорт" с 5 по 8 декабря.

Гуррейро и Загорски выиграли бронзовые медали на последнем чемпионате России, который проходил в декабре 2019 года в Красноярске. Также в их активе бронза чемпионата России - 2017, две золотые медали Кубка России (2016, 2017).

Теги
Фигурное катание
Первый на востоке Красноярского края крытый ледовый комплекс построят осенью 2021 года
Двухэтажный комплекс будет состоять из ледового поля площадью 2,5 тыс. кв. м с трибунами на 250 человек, тренажерного зала, административного помещения, зала хореографии и буфета
Читать полностью