Хоккеист "Амура" Архипов забил необычный гол в ворота "Спартака"

На 45-й минуте шайба легла сверху на сетку ворот красно-белых, после чего Архипов подъехал на пятачок, подбил шайбу и отправил ее мимо голкипера "Спартака" Александра Трушкова.

Шайбами в составе "Амура" отметились Александр Полунин (14-я минута), Михал Йордан (29), Вячеслав Ушенин (39), Дмитрий Архипов (45), Гинек Зогорна (58) и Владимир Бутузов (59). У гостей дубль на счету Анатолия Никонцева (15, 52).

ТАСС, 3 декабря. Хабаровский "Амур" обыграл московский "Спартак" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Спартак" не может победить в Хабаровске на протяжении пяти встреч, последний раз красно-белые выигрывали у хозяев 10 сентября 2015 года (2:1).

В таблице Западной конференции "Спартак" идет на седьмом месте, набрав 34 очка в 32 матчах. "Амур" на Востоке идет десятым с 28 очками в активе.

В следующем матче "Спартак", потерпевший третье поражение подряд, 7 декабря дома сыграет с хельсинкским "Йокеритом", "Амур" 5 декабря примет "Сочи".