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Пандемия COVID-19

Футболист "Валенсии" Черышев сдаст повторный тест на коронавирус через 3-5 дней

Ранее сообщалось, что российский полузащитник заразился коронавирусом
Денис Черышев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Денис Черышев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" и сборной России Денис Черышев, заразившийся коронавирусом, чувствует себя хорошо и сдаст повторный тест через три-пять дней. Об этом ТАСС рассказал его отец, бывший нападающий московского "Динамо" и сборной России Дмитрий Черышев.

Портал "Спорт24" 27 ноября сообщил со ссылкой на агента игрока Хинеса Карвахаля о том, что тест Черышева на коронавирус оказался положительным.

"Денис чувствует себя хорошо. Думает, что через дня три-пять будет сдавать повторный тест", - сказал Черышев-старший.

В текущем сезоне Черышев провел за "Валенсию" пять матчей, в которых отметился голевой передачей. За сборную России в нынешнем году он провел пять матчей, в которых забил гол.

Теги
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