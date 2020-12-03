Marca признала гол футболистки Карповой лучшим в прошлом сезоне чемпионата Испании

ТАСС, 3 декабря. Гол россиянки Надежды Карповой признан лучшим по итогам сезона-2019/20 чемпионата Испании по футболу по версии газеты Marca. Об этом сообщается на сайте издания.

На тот момент Карпова представляла "Севилью" и отметилась голом в ворота своей будущей команды - "Эспаньола". На 73-й минуте Карпова пяткой поразила дальний угол ворот каталонского клуба.