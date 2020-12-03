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Мировой футбол

Marca признала гол футболистки Карповой лучшим в прошлом сезоне чемпионата Испании

Спортсменка забила мяч пяткой

ТАСС, 3 декабря. Гол россиянки Надежды Карповой признан лучшим по итогам сезона-2019/20 чемпионата Испании по футболу по версии газеты Marca. Об этом сообщается на сайте издания.

На тот момент Карпова представляла "Севилью" и отметилась голом в ворота своей будущей команды - "Эспаньола". На 73-й минуте Карпова пяткой поразила дальний угол ворот каталонского клуба.

"Я много раз видела по телевизору такие голы, но ни разу не пробовала этого в матче. Это невероятно, что у меня это получилось", - сказала Карпова.

Помимо "Севильи" и "Эспаньола", Карпова также представляла испанскую "Валенсию" и российские "Зоркий" и "Чертаново", в составе которого стала лучшим бомбардиром чемпионата России в 2016 году. В прошедшем сезоне россиянка провела 18 игр в составе "Севильи" и забила четыре мяча, а летом присоединилась к "Эспаньолу".

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