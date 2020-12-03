Marca признала гол футболистки Карповой лучшим в прошлом сезоне чемпионата Испании

ТАСС, 3 декабря. Гол россиянки Надежды Карповой признан лучшим по итогам сезона-2019/20 чемпионата Испании по футболу по версии газеты Marca. Об этом сообщается на сайте издания.
На тот момент Карпова представляла "Севилью" и отметилась голом в ворота своей будущей команды - "Эспаньола". На 73-й минуте Карпова пяткой поразила дальний угол ворот каталонского клуба.
Si no habéis visto el gol de Karpova ante el Espanyol, aquí estoy yo para enseñarlo. Poco más se puede añadir, ¿No?— Alejandro Pecci (@Ale_Pecci97) October 20, 2019
Le da hasta efecto al taconazo ...
@SevillaFC_Fem#PrimeraIberdrola pic.twitter.com/Up2sdkAXb0
"Я много раз видела по телевизору такие голы, но ни разу не пробовала этого в матче. Это невероятно, что у меня это получилось", - сказала Карпова.
Помимо "Севильи" и "Эспаньола", Карпова также представляла испанскую "Валенсию" и российские "Зоркий" и "Чертаново", в составе которого стала лучшим бомбардиром чемпионата России в 2016 году. В прошедшем сезоне россиянка провела 18 игр в составе "Севильи" и забила четыре мяча, а летом присоединилась к "Эспаньолу".