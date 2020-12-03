Коронавирус против фигурного катания. Чемпионат России может остаться без звезд

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионат России по фигурному катанию, который должен пройти в Челябинске в конце декабря, из-за особенностей регламента отбора участников соревнований и неослабевающей пандемии коронавируса может превратиться из главного национального турнира в малопривлекательное спортивное состязание. На сегодняшний день около 20 членов национальной команды не имеют права выступить на этом турнире и отобраться на январский чемпионат Европы в Загреб. Федерация фигурного катания на коньках России в августе обнародовала регламент, в котором были обозначены основные принципы допуска спортсменов к участию во всероссийских соревнованиях сезона-2020/21, включая чемпионат России. Согласно этому документу, в Челябинске могут выступить только те фигуристы, которые ранее приняли участие в двух этапах Кубка России. Регламент изначально не предполагал никаких исключений для спортсменов любого уровня, которые по состоянию здоровья не могли выступить на отборочных соревнованиях.

В четверг стало известно, что на заключительном этапе Кубка России, который пройдет в Москве с 5 по 8 декабря, из-за заражения коронавирусом не выступят победительница московского этапа серии Гран-при Елизавета Туктамышева и чемпион Европы - 2020 Дмитрий Алиев. Оба спортсмена ранее принимали участие только в одном этапе Кубка России (в конце октября в Сочи) и теперь не могут претендовать на путевки в Челябинск. Всего по состоянию на 3 декабря почти 20 членов сборной России не выполнили действующие критерии отбора на чемпионат страны. Вместе с Туктамышевой и Алиевым в этот список входят Евгения Медведева, Алина Загитова, Анастасия Гулякова, Ксения Синицына, Артур Даниелян, Михаил Коляда, Александр Самарин (все - одиночное катание); Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (все - парное катание); а также танцоры Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Пропуск турнира Загорски и Гурейро связан, как сказала ТАСС тренер Елена Кустарова, с простудным заболеванием у партнера. Не менее острую угрозу несет декабрьскому чемпионату России незатихающая пандемия коронавируса, которая не щадит и спортсменов с тренерами. Кроме Туктамышевой и Алиева заражены коронавирусом также Тарасова и Морозов. Если брать в расчет высокую заразность инфекции, то к началу турнира в Челябинске могут заболеть и другие спортсмены. Надежды и ожидания Федерация фигурного катания на коньках России рассчитывает на то, что ближайшие соревнования - пятый этап Кубка России в Москве и чемпионат страны в Челябинске - пройдут без ужесточения мер из-за коронавируса. "Мы надеемся, что количество случаев заражения в стране не будет увеличиваться", - сказал ТАСС генеральный директор федерации Александр Коган.