Российские лыжники не будут отказываться от участия в "Тур де Ски"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам не будет отказываться от участия в многодневке "Тур де Ски". Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Крамер: сборная России по лыжным гонкам может отказаться от участия в "Тур де Ски"

Ранее тренер российской команды Маркус Крамер заявил норвежскому изданию VG, что сборная России может отказаться от участия в "Тур де Ски".

"Нет, это не так, - сказала Вяльбе. - "Тур де Ски", напротив, один из наиболее безопасных вариантов для выступления. Перелетов никаких не будет, все будут передвигаться на своем транспорте".

Старт "Тур де Ски" запланирован на 1 января. Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались от участия в декабрьских этапах Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом в мире. Решение об участии в "Тур де Ски" они примут позднее.