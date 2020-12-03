Российские лыжники не будут отказываться от участия в "Тур де Ски"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам не будет отказываться от участия в многодневке "Тур де Ски". Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Ранее тренер российской команды Маркус Крамер заявил норвежскому изданию VG, что сборная России может отказаться от участия в "Тур де Ски".
"Нет, это не так, - сказала Вяльбе. - "Тур де Ски", напротив, один из наиболее безопасных вариантов для выступления. Перелетов никаких не будет, все будут передвигаться на своем транспорте".
Старт "Тур де Ски" запланирован на 1 января. Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались от участия в декабрьских этапах Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом в мире. Решение об участии в "Тур де Ски" они примут позднее.