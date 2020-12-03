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Зимние олимпийские виды спорта

Российские лыжники не будут отказываться от участия в "Тур де Ски"

По словам главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, гонка является наиболее безопасной для выступления
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам не будет отказываться от участия в многодневке "Тур де Ски". Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Ранее тренер российской команды Маркус Крамер заявил норвежскому изданию VG, что сборная России может отказаться от участия в "Тур де Ски".

"Нет, это не так, - сказала Вяльбе. - "Тур де Ски", напротив, один из наиболее безопасных вариантов для выступления. Перелетов никаких не будет, все будут передвигаться на своем транспорте".

Старт "Тур де Ски" запланирован на 1 января. Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались от участия в декабрьских этапах Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом в мире. Решение об участии в "Тур де Ски" они примут позднее.

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