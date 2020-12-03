Лыжник Сергей Устюгов пропустит этап Кубка мира в Давосе

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов не выступит на втором этапе Кубка мира в швейцарском Давосе и может пропустить многодневную гонку "Тур де Ски". Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Российские лыжники не будут отказываться от участия в "Тур де Ски"

Ранее Устюгов пропустил первый этап Кубка мира в финской Руке.

"В Давосе он точно не выступит, у него есть проблемы, которые, думаю, быстро решить не удастся, - сказала Вяльбе. - "Тур де Ски"? Пока под вопросом".

Устюгову 28 лет, обе победы на чемпионате мира он одержал в 2017 году. На его счету также пять серебряных и одна бронзовая награды турнира. В сезоне-2016/17 он стал победителем "Тур де Ски".

Этап Кубка мира в Давосе пройдет с 12 по 13 декабря. Старт "Тур де Ски" запланирован на 1 января.