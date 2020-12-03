Матчи Кубка Первого канала по хоккею без участия сборной России пройдут без зрителей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Матчи Кубка Первого канала без участия сборной России по хоккею пройдут без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Российский этап Еврохоккейтура пройдет с 17 по 20 декабря в Москве на "ЦСКА-Арене". Сборная России 17 декабря сыграет с командой Швеции, 19 декабря - с чехами и 20 декабря - с финнами.

"Матчи без участия сборной России пройдут без зрителей и будут доступны для просмотра онлайн", - говорится в сообщении.

На первом этапе Евротура - Кубке Карьяла в Хельсинки - зрителей пускали на арену также только на игры с участием сборной хозяев. Матчи финской команды могли посетить 4 500 зрителей.

Сборная России лидирует в турнирной таблице Евротура, набрав восемь очков в трех играх. Вторыми идут чехи (6), третьими - финны (3), четвертыми - шведы (1).