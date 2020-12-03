Дисциплинарному комитету РУСАДА осталось вынести решения по делам пятерых атлетов Чувашии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрел все дела спортсменов из Чувашии, которые ранее были отстранены РУСАДА из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Как сообщила ТАСС представитель спортсменов Анна Анцелиович, пока не вынесены решения только по пяти атлетам.

"Сегодня состоялось очередное заседание дисциплинарного комитета РУСАДА, на котором были рассмотрены остальные дела. Сейчас могу сказать, что остались только пять дел, санкции по которым не согласованы с РУСАДА. Мы надеемся, что в декабре или январе будет вынесено окончательное решение и по ним", - сказала Анцелиович. Предыдущее заседание дисциплинарного комитета по допинговым делам чувашских спортсменов проходило в середине сентября.

"В итоге четверо были признаны не нарушавшими антидопинговые правила, у 21 спортсмена было признано отсутствие вины. А оставшиеся получили дисквалификации от года до полутора лет. Тех длительных санкций, о которых говорили в РУСАДА, в итоге никто не получил", - продолжила собеседница ТАСС.

"Из Чувашии делали империю зла, а в итоге получилось, что многие спортсмены даже пересидели свои сроки. У кого-то дисквалификация, вынесенная осенью, закончилась еще в июне", - сказала Анцелиович.

В ходе расследования РУСАДА в период с 2017 по 2019 год был выявлен ряд случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии. В ходе проверки были опрошены 150 лиц - спортсмены и персонал. РУСАДА установило, что 70 спортсменов использовали запрещенный метод с помощью спортивных врачей.

Дисциплинарный антидопинговый комитет является независимой от РУСАДА структурой, которая принимает решение о возможности наказания спортсменов и тренеров, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.