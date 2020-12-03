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Евро-2020

Во время Евро вокруг арены в Петербурге создадут зону безопасности с входом по пропускам

Как отметил губернатор города Александр Беглов, такое решение принято властями для обеспечения безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Периметр безопасности будет создан вокруг стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, где в 2021 году планируют провести матчи чемпионата Европы по футболу. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга, вход на прилегающую территорию будет возможен только по пропускам и билетам.

"Проход на прилегающую к стадиону "Газпром Арена" территорию будет осуществляться по пропускам. Попасть внутрь периметра безопасности смогут болельщики с билетами, а также граждане, которые живут или работают на закрытой территории. На подъездах к стадиону будет организовано семь пунктов контроля", - говорится в сообщении.

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Как отметил губернатор города Александр Беглов, такое решение принято властями для обеспечения безопасности. "Проведение таких событий должно быть на высочайшем уровне. Мы учли опыт чемпионата мира по футболу 2018 года, а также все требования УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) по организации матчей и созданию необходимой инфраструктуры. У города есть силы и возможности, чтобы обеспечить полную безопасность игроков и болельщиков", - приводятся в сообщении слова Беглова.

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин во вторник сообщал ТАСС, что УЕФА в марте следующего года примет окончательное решение по формату предстоящего чемпионата Европы. По его словам, существует три сценария проведения матчей - от отсутствия зрителей на трибунах до проведения турнира в полноформатном режиме. Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов сообщал, что власти города готовы к любому решению УЕФА, однако рассчитывают, что обстановка с коронавирусом улучшится к лету следующего года и матчи пройдут со зрителями.

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести турнир на год. Соревнования состоятся с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Беглов, Александр ДмитриевичЕвро-2020
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