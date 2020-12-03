РФС заменил двух судей матча РПЛ "Краснодар" - "Ротор" из-за коронавируса

ТАСС, 3 декабря. Российский футбольный союз (РФС) заменил двух арбитров матча 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и волгоградским "Ротором" из-за сомнительных тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ассистентом главного арбитра вместо Ильи Елеференко назначен Владимир Миневич. Василий Казарцев заменит Павла Кукуяна в роли видеоассистента рефери (VAR).

Матч пройдет 5 декабря в Краснодаре, начало - 19:00 мск. Главным судьей встречи назначен Алексей Матюнин, помогать ему, кроме Миневича, также будет Андрей Болотенков, в качестве резервного арбитра выступит Юнус Кошко. Ассистентом Казарцева на VAR будет Дмитрий Чельцов.