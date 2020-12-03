Бывший хоккеист "Локомотива" и "Северстали" оштрафован за повторное вождение в пьяном виде

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Череповецкий городской суд оштрафовал на 250 тыс. рублей бывшего игрока клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" и "Северсталь" Максима Афанасьева за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе судов Вологодской области.

"Суд назначил молодому человеку наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

В июле Афанасьев перешел из "Локомотива" в "Северсталь". В ноябре череповецкий клуб расторг с ним контракт. На данный момент 22-летний защитник играет за воронежский "Буран", выступающий в Высшей хоккейной лиге.

Афанасьев обвинялся в повторном вождении автомобиля в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ). Суд установил, что 18 июля в Череповце он управлял автомобилем Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения. "При проведении медицинского освидетельствования у молодого человека было установлено состояние опьянения, а именно наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе при первом исследовании - 0,61 мг/л, при втором исследовании - 0,64 мг/л", - говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Ранее постановлением мирового судьи Ярославля хоккеист был подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.