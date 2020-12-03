Московское "Динамо" разгромило "Автомобилист" в КХЛ. Шипачев набрал 700-е очко в лиге

ТАСС, 3 декабря. Московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграло екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 7:2. Матч прошел в Екатеринбурге без зрителей.

В составе победителей голы забили Юусо Хиетанен (2-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (4, 59), Оскар Линдберг (6, 37), Даниил Тарасов (50) и Дмитрий Яшкин (56). У "Автомобилиста" дублем отметился Брукс Мэйсек (46, 50). После третьей пропущенной шайбы на шестой минуте матча голкипер екатеринбургской команды Якуб Коварж был заменен, вместо него на льду появился Владимир Галкин. Нападающий "Динамо" Вадим Шипачев, сделавший три результативных передачи, набрал 700 очков в КХЛ.

Серия поражений "Автомобилиста" в лиге достигла шести матчей. "Динамо" одержало четвертую победу подряд в очных встречах с екатеринбургским клубом.

"Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 32 матчах. "Автомобилист" идет шестым на Востоке, имея в своем активе 40 очков после 31 матча. Свой следующий матч бело-голубые проведут 5 декабря в Уфе, где встретятся с "Салаватом Юлаевым", днем позже "Автомобилист" в гостях сыграет против казанского "Ак Барса".