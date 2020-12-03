Финал первого розыгрыша Лиги конференций пройдет в Тиране

ТАСС, 3 декабря. Финальный матч первого в истории розыгрыша футбольной Лиги конференций пройдет в Тиране. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Финал Лиги конференций сезона-2021/22 пройдет 25 мая на Национальной арене, которая была открыта в столице Албании в ноябре 2019 года.

Лига конференций - третий по значимости еврокубковый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы, который будет проводиться начиная со следующего сезона. Его победитель будет получать место в следующем розыгрыше Лиги Европы.