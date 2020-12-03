Георгий Брюсов стал и. о. главы центра спортивной подготовки сборных команд России

Бывшему главе ФГБУ "ЦСП" Александру Кравцову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 164 (присвоение или растрата в особо крупном размере) УК РФ. Его обвиняют в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей. Свою вину он не признал.

В начале ноября Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты Кравцова и перевел его из следственного изолятора под домашний арест. Однако после этого Басманный районный суд Москвы перевел его из-под домашнего ареста обратно в СИЗО. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной перевода Кравцова в СИЗО стало нарушение им условий домашнего ареста, что было зафиксировано в ходатайстве следствия об изменении меры пресечения.