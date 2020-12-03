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Массовый спорт

Георгий Брюсов стал и. о. главы центра спортивной подготовки сборных команд России

Он сменил на этом посту Александра Кравцова
И. о. главы центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов Александр Щербак/ТАСС
Описание
И. о. главы центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов назначен исполняющим обязанности директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта России.

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Бывшему главе ФГБУ "ЦСП" Александру Кравцову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 164 (присвоение или растрата в особо крупном размере) УК РФ. Его обвиняют в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей. Свою вину он не признал.

В начале ноября Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты Кравцова и перевел его из следственного изолятора под домашний арест. Однако после этого Басманный районный суд Москвы перевел его из-под домашнего ареста обратно в СИЗО. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной перевода Кравцова в СИЗО стало нарушение им условий домашнего ареста, что было зафиксировано в ходатайстве следствия об изменении меры пресечения. 

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