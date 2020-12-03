Стали известны полуфинальные пары Лиги наций. Матчи пройдут в Италии в октябре

ТАСС, 3 декабря. Определились полуфинальные пары плей-офф футбольной Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В первом полуфинале сборная Италии 6 октября в Милане встретится с командой Испании. Днем позже бельгийцы в Турине сыграют против французов.

Матч за третье место состоится в Турине 10 октября, финал пройдет в Милане в тот же день.

Лига наций - международный турнир среди сборных команд, который проводится под эгидой УЕФА. Первым победителем в 2019 году стала сборная Португалии, которая в нынешнем сезоне заняла второе место в группе 3.