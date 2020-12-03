{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили: Брюсов сохранит пост вице-президента Федерации спортивной борьбы России

Ранее Брюсов стал и. о. главы центра спортивной подготовки сборных команд России
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов сохранит свой пост в организации после назначения исполняющим обязанности директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП"). Об этом ТАСС сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

"Брюсов уже возглавил ЦСП, но он останется и в Федерации спортивной борьбы России. Все, что нужно для спортивной борьбы, он выполнял и будет выполнять в полном объеме", - сказал Мамиашвили.

На эту тему
Георгий Брюсов стал и. о. главы центра спортивной подготовки сборных команд России

Бывшему главе ФГБУ "ЦСП" Александру Кравцову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 164 (присвоение или растрата в особо крупном размере) УК РФ. Его обвиняют в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей. Свою вину он не признал.

В начале ноября Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты Кравцова и перевел его из следственного изолятора под домашний арест. Однако после этого Басманный районный суд Москвы перевел его из-под домашнего ареста обратно в СИЗО. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной перевода Кравцова в СИЗО стало нарушение им условий домашнего ареста, что было зафиксировано в ходатайстве следствия об изменении меры пресечения.

Теги
РоссияЛетние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Матыцин провел рабочую встречу с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики
По словам Петра Иванова, на встрече речь шла о преодолении кризиса, о восстановлении членства ВФЛА в World Athletics, о развитии массового спорта
Читать полностью