РФС обратился в комитет по этике с просьбой оценить высказывание представителя "Балтики"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Руководство Российского футбольного союза (РФС) обратилось в комитет по этике организации с просьбой рассмотреть высказывание руководителя отдела развития "Балтики" Юрия Аракеляна. Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее Аракелян высказал в Instagram претензии в адрес судейства в матче 25-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги против "Торпедо" (0:0).

"Руководство Российского футбольного союза направило обращение в комитет по этике с просьбой рассмотреть и дать оценку высказыванию руководителя отдела развития ФК "Балтика" г. Калининград Юрия Аракеляна в социальной сети Instagram на предмет возможных нарушений регламента РФС по этике", - говорится в сообщении.

Ранее "Балтика" сообщила, что оштрафовала Аракеляна.