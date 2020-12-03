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Футбол в России

Комитет РФС по этике рассмотрит высказывание представителя "Балтики" на следующей неделе

Ранее Юрий Аракелян высказал в Instagram претензии в адрес судейства в матче 25-го тура ФНЛ против "Торпедо"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике рассмотрит и даст оценку высказыванию руководителя отдела развития "Балтики" Юрия Аракеляна об арбитре матча Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с "Торпедо" (0:0) на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

Аракелян в Instagram в резкой форме высказался об арбитре Юнусе Кошко, работавшем на игре. В четверг РФС попросил комитет по этике рассмотреть и дать оценку высказыванию.

"Будем рассматривать вопрос на следующей неделе", - сказал Андреев.

"Балтика" после 25 игр набрала 37 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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