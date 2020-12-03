Российская биатлонистка Павлова заявила, что ей некомфортно в национальной команде

В четверг Павлова заняла 44-е место в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, проиграв победительнице гонки шведке Ханне Эберг более двух минут и допустив на двух огневых рубежах три промаха.

ТАСС, 3 декабря. Россиянка Евгения Павлова заявила, что чувствует себя некомфортно в сборной России по биатлону. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Матч ТВ" .

"Я не понимаю, что происходит, я не могу объяснить, уже до слез доходит. Я пришла в команду, и мне стало некомфортно, я не знаю почему. Я выступаю, работаю и продолжаю работать. Я просто не понимаю, что происходит, я хочу, чтобы все наладилось", - сказала Павлова.

"Зачем что-то обсуждать, я хочу просто работать, доказывать самой себе, что я могу. Я пропустила весь прошлый сезон, а вы на меня так давите, как будто я в том году всех выносила. Мне надо привыкнуть к этой обстановке, мне здесь некомфортно. Я продолжаю работать и выступать, надеюсь, что все будет нормально и все наладится, вот и все", - добавила спортсменка.

Программа Кубка мира продолжится в субботу, в этот день состоятся мужская гонка преследования и женская эстафета.