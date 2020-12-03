Капитан сборной России считает, что команда достойно выступила на шахматной паралимпиаде

Сборная России была представлена на турнире тремя командами. Сборная России - 1, в состав которой вошли Станислав Бабарыкин, Андрей Ободчук, Евгений Суслов, Марина Кайданович, Алексей Смирнов, Светлана Герасимова и Денис Палин, в финале уступила команде Польши со счетом 1:3.

"Победа была очень близко, но, как это часто бывает в спорте, удача немного отвернулась. В матчах равных соперников многое решают мелочи и нюансы, - отметил Андреев. - После победы в первом финальном матче мы рассчитывали, что можно будет удержать преимущество, но, к сожалению, то ли нервы подвели ребят, то ли обстоятельства так сложились, но проиграли. Стараемся достойно принимать этот результат, думаем, что второе место среди 60 команд - это достойно".

"В таком формате турнир прошел впервые и стал действительно уникальным событием, было предусмотрено все для спортсменов с разной инвалидностью. Например, в нашей команде спортсмен с инвалидностью по зрению играл с ассистентом. По отзывам спортсменов, платформа сначала была для них непривычной, но потом все привыкли, говорили, что она очень удобна для игры. Впечатления от турнира самые позитивные, это крупное мероприятие, на котором сыграли представители всех континентов", - добавил собеседник ТАСС.

Онлайн-паралимпиада состояла из двух стадий: на начальной было сыграно семь туров по швейцарской системе. Затем четыре лучшие команды отобрались в двухкруговой полуфинал, после чего прошли матчи за бронзу и финал.