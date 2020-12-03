Эксперт: российским биатлонистам стоило готовиться к сезону централизованно

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мужской сборной России по биатлону следовало готовиться к Кубку мира централизованно, а не по индивидуальной программе. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер мужской сборной России Владимир Аликин.

Российские биатлонисты в четверг показали свой худший результат в истории спринтерских гонок на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, не допустивший ни одного промаха. Он занял 33-е место и проиграл победителю Тарьею Бё из Норвегии почти полторы минуты.

"Елисеев на протяжении многих лет уже в сборной, и его постоянно не хватает на финишный круг. Это говорит о том, что физически спортсмен не готов. Он хочет показать хороший результат, бросается со старта, в итоге сил не хватает, и он все проигрывает на последнем круге. Сейчас уже сложно будет добавить, непонятно, как он летом индивидуально готовился", - подчеркнул Аликин.

Александр Логинов допустил три промаха и занял 34-е место. "У Александра проигрыш ногами есть, но небольшой. Сегодня он пошел ва-банк на стрельбе, не справился, поэтому такой результат", - считает Аликин.

"Я бы на месте главного тренера Валерия Польховского просто не распускал команду. Это все-таки национальная команда. Я бы не отпускал биатлонистов на индивидуальную подготовку, а централизованно бы готовил", - заключил собеседник агентства.

В субботу у мужчин пройдет гонка преследования на 12,5 км.