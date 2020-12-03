Матыцин провел рабочую встречу с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики

"С министром спорта России Олегом Матыциным обсудили перспективы развития легкой атлетики, - сказал президент ВФЛА Петр Иванов. - Речь шла о преодолении кризиса, о восстановлении членства ВФЛА в World Athletics, о развитии массового спорта. Мы понимаем, что федерация может оказать серьезное содействие в реализации стратегии развития физической культуры и спорта, где в том числе поставлена цель к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% россиян. Легкая атлетика - самый популярный и доступный вид спорта, наша амбициозная задача, чтобы большая часть людей, выбирая себе вид спорта, останавливалась именно на легкой атлетике, министр подчеркнул, что министерство продолжит сотрудничать и оказывать содействие федерации".

Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе по причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая длится с 2015 года. Приостановка выдачи нейтральных статусов была вызвана допинговым делом Данила Лысенко, к которому оказалось причастно бывшее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным.

31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту восстановления, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Срок рассмотрения дорожной карты был продлен до 1 марта 2021 года. 30 ноября президентом ВФЛА был избран генеральный директор компании "Скоростные магистрали" Иванов.