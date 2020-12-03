Гандболистки сборной России стартовали на чемпионате Европы с победы над испанками

ТАСС, 3 декабря. Женская сборная России обыграла команду Испании в первом матче предварительного раунда чемпионата Европы 2020 года по гандболу, матчи которого проходят в Дании. Встреча завершилась со счетом 31:22.

Шишкарев: россиянки в первом матче ЧЕ по гандболу победили сильнейших соперниц по группе

Сборная России возглавила турнирную таблицу группы B, набрав 2 очка. Следующий матч россиянки проведут 5 декабря против сборной Чехии. Также соперником российской команды по группе является сборная Швеции.

В основной раунд выйдут по три сильнейшие команды из каждой группы. Они будут разделены на два секстета. В полуфинал выйдут две лучшие сборные каждого из них. Четыре команды и разыграют медали в формате плей-офф.

Все полуфиналисты турнира также получат путевки на мировое первенство 2021 года. Чемпионат Европы завершится 20 декабря.