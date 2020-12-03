{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Женский ЧЕ-2020 по гандболу

Гандболистки сборной России стартовали на чемпионате Европы с победы над испанками

Встреча завершилась со счетом 31:22
Дарья Дмитриева EPA-EFE/HENNING BAGGER
Описание
Дарья Дмитриева
© EPA-EFE/HENNING BAGGER

ТАСС, 3 декабря. Женская сборная России обыграла команду Испании в первом матче предварительного раунда чемпионата Европы 2020 года по гандболу, матчи которого проходят в Дании. Встреча завершилась со счетом 31:22.

На эту тему
Шишкарев: россиянки в первом матче ЧЕ по гандболу победили сильнейших соперниц по группе

Сборная России возглавила турнирную таблицу группы B, набрав 2 очка. Следующий матч россиянки проведут 5 декабря против сборной Чехии. Также соперником российской команды по группе является сборная Швеции.

В основной раунд выйдут по три сильнейшие команды из каждой группы. Они будут разделены на два секстета. В полуфинал выйдут две лучшие сборные каждого из них. Четыре команды и разыграют медали в формате плей-офф.

Все полуфиналисты турнира также получат путевки на мировое первенство 2021 года. Чемпионат Европы завершится 20 декабря.

Теги
РоссияЖенский ЧЕ-2020 по гандболу
Лига Европы
ЦСКА проиграл "Вольфсбергу" и лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы
Встреча завершилась со счетом 0:1
Читать полностью