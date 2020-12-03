"Зенит" уступил "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги, несмотря на рывок 18:0

ТАСС, 3 декабря. Российский баскетбольный клуб "Зенит" уступил турецкому "Фенербахче" в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 65:73.

В третьей четверти при счете 47:32 в пользу гостей "Зенит" совершил рывок 18:0 и вышел вперед. Самым результативным игроком матча стал форвард "Фенербахче" Ян Веселы, в активе которого 17 очков. В составе "Зенита" больше всех очков набрал защитник Кевин Пангос - 16.

"Зенит" с шестью победами в девяти играх идет на шестом месте в турнирной таблице, несколько матчей команды были перенесены из-за вспышки коронавируса. "Фенербахче" занимает 12-ю строчку, имея на счету пять побед в 12 встречах.

В следующем матче "Зенит" 8 декабря примет испанскую "Валенсию". "Фенербахче" 10 декабря на выезде сыграет с германской "Альбой".