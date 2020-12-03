Шишкарев: россиянки в первом матче ЧЕ по гандболу победили сильнейших соперниц по группе

Женская сборная России обыграла команду Испании в первом матче предварительного раунда чемпионата Европы 2020 года по гандболу, матчи которого проходят в Дании. Встреча завершилась со счетом 31:22. Сборная Испании является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, на котором россиянки выиграли бронзовые медали.

"Очень важно начать турнир с мажорной ноты, тем более что это самый сильный соперник. В начале матча чувствовалось сильное стартовое волнение, тяжело было подобрать ключи к такой мобильной, жесткой обороне испанок, плюс была серия пенальти. Но класс и опыт взял свое, наши девушки наладили командную игру, нападение, и счет постепенно стал меняться", - отметил Шишкарев.

"Не могу не отметить Анну Седойкину, которая вышла во втором тайме, надо уточнить процент ее отражений, но, думаю, что это более 50 процентов. Это как раз тот случай, когда говорят, что вратарь - это половина команды, она создала все предпосылки для игры в атаке, пару голов были забиты с ее быстрых пасов, - добавил собеседник ТАСС. - Хочу похвалить всех, похвалить тренера, который дал поиграть абсолютно всей команде. Вышли все, кто был в заявке, и каждая из девчонок доказала свою полезность".

Сборная России возглавила турнирную таблицу группы B, набрав 2 очка. Следующий матч россиянки проведут 5 декабря против сборной Чехии, также соперником российской команды по группе является сборная Швеции. В основной раунд выйдут по три сильнейшие команды из каждой группы, они будут разделены на два секстета, а в полуфинал выйдут две лучшие сборные каждого из них. Четыре команды и разыграют медали в формате плей-офф.

"Это хороший задел, но очень важно рассчитать силы на длинный турнир, до финала целых семь матчей. Необходимо рассчитать и силы, и эмоции, тем более в таких сложных условиях. Но хорошее начало - это половина дела", - заключил Шишкарев.