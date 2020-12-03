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Лига Европы

ЦСКА проиграл "Вольфсбергу" и лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы

Встреча завершилась со счетом 0:1
Игроки ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и "Вольфсберга" Свен Спранглер Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и "Вольфсберга" Свен Спранглер
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА проиграл австрийскому "Вольфсбергу" со счетом 0:1 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Мяч на 22-й минуте забил Дарио Визингер. В другом матче группы K хорватское "Динамо" в гостях обыграло нидерландский "Фейенорд" со счетом 2:0.

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В турнирной таблице группы "Вольфсберг" вышел на второе место, набрав 7 очков, ЦСКА с 3 очками идет четвертым. Первое место с 11 очками занимает "Динамо", третье с 5 - "Фейенорд". Таким образом, ЦСКА за тур до конца группового этапа потерял шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

ЦСКА стал второй российской командой, которая лишилась шансов на попадание в плей-офф еврокубков. В среду "Зенит" проиграл бельгийскому "Брюгге" в Лиги чемпионов и досрочно занял последнее место в своей группе. "Краснодар" в среду в Лиге чемпионов обыграл французский "Ренн" и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. "Локомотиву" для выхода в весеннюю стадию еврокубков на следующей неделе необходима гостевая победа над мюнхенской "Баварией" и осечка "Зальцбурга" в матче с "Атлетико".

ЦСКА не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги Европы. В пяти матчах армейцы трижды сыграли вничью и два раза проиграли. Последнюю победу в еврокубках ЦСКА одержал 12 декабря 2019 года, тогда команда в Лиге Европы на выезде оказалась сильнее испанского "Эспаньола" (1:0). На своем поле в еврокубках ЦСКА не выигрывает на протяжении восьми матчей (три ничьи, пять поражений), в последний раз домашнюю победу на международной арене армейцы одержали 2 октября 2018 года, тогда подопечные Виктора Гончаренко обыграли мадридский "Реал" в Лиге чемпионов (1:0).

Матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы пройдут 10 декабря. ЦСКА в гостях сыграет с "Динамо", "Вольфсберг" на своем поле встретится с "Фейенордом".

Лига Европы-2020/21. Группа К
МестоКомандаИВНПМО
1Динамо З53206-011
2Фейенорд52216-67
3Вольфсберг51124-74
4ЦСКА50322-53
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