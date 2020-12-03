Тренер "Вольфсберга" заявил, что план команды на игру Лиги Европы против ЦСКА сработал

"Вольфсберг" одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0.

"Нам удалось с самого начала высоко встречать соперника и мешать развитию их атак. Особенно успешно мы это делали в первые 10 минут матча: у ЦСКА были только полумоменты, у нас же были возможности, чтобы увеличить счет. Во втором тайме нам также удалось сдержать атаки ЦСКА, более того, Акинфееву пришлось спасать свою команду после опасного удара. Могу сказать, что наш план на игру сработал", - сказал Фельдхофер.

В турнирной таблице группы K "Вольфсберг" вышел на второе место, набрав 7 очков, ЦСКА с 3 очками идет четвертым. Первое место с 11 очками занимает хорватское "Динамо" (Загреб), третье с 5 - нидерландский "Фейенорд". ЦСКА за тур до конца группового этапа потерял шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы пройдут 10 декабря. ЦСКА в гостях сыграет с "Динамо", "Вольфсберг" на своем поле встретится с "Фейенордом".