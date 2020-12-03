Тренер ЦСКА Гончаренко назвал катастрофой отсутствие забитых мячей в домашних играх ЛЕ

ЦСКА проиграл австрийскому "Вольфсбергу" со счетом 0:1 и лишился шансов на выход в 1/16 финала Лиги Европы. Армейцы не забили в домашних матчах турнира ни одного гола.

"Если не забиваешь в трех домашних матчах подряд - это катастрофа. Одно дело создавать моменты, а другое - их реализовывать", - сказал Гончаренко.

По словам тренера, неправильно сравнивать прошлогодний вылет ЦСКА из группы турнира с нынешним. "Тогда у нас не было такой длинной скамейки. В этом году полноценной подготовки у нас не было. На тренировках команда выглядит нормально, но в играх уровень движения снижается", - отметил он.

"Мы понимаем, что мы делаем, но не хватает следующего шага после трех-четырех. Все все понимают, но сначала все идет нормально, а дальше - провал", - добавил Гончаренко.

Тренер сравнил игру нападающих Адольфо Гайча и Федора Чалова. "Для себя решили, что Гайчу нужен был месяц, чтобы адаптироваться. Чалову же нужно правильно открываться", - подчеркнул он.