Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,6 балла

ТАСС, 4 декабря . Нидерланды, занимающие восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), приблизились к России, располагающейся на седьмой строчке, по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы на 0,6 балла.

ЦСКА проиграл "Вольфсбергу" и лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы

В четверг московский ЦСКА на своем поле уступил австрийскому "Вольфсбергу" со счетом 0:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Нидерландский "Фейенорд" проиграл загребскому "Динамо" (0:2), ПСВ обыграл испанскую "Гранаду" (1:0), а "Алкмар" сыграл вничью с итальянским "Наполи" (1:1).

В среду в матчах пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" переиграл французский "Ренн" со счетом 1:0, а "Зенит" уступил бельгийскому "Брюгге" (0:3). Команды из Нидерландов 2 декабря не играли. Во вторник "Локомотив" уступил австрийскому "Зальцбургу" (1:3), а амстердамский "Аякс" проиграл английскому "Ливерпулю" (0:1).

У России осталось 38,215 балла, у нидерландцев стало 36,400. Занимающая девятое место Бельгия благодаря победе "Антверпена" над болгарским "Лудогорцем" набрала 0,4 балла и также приблизилась к России и Нидерландам. В активе бельгийцев стало 35,900 балла.

Занимающая шестое место Португалия оторвалась от России на 0,8 балла благодаря победам "Браги" над греческим АЕКом (4:2) и "Бенфики" над польским "Лехом" (4:0). У португальцев стало 45,349 балла.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.