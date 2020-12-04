Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,6 балла

ТАСС, 4 декабря . Нидерланды, занимающие восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), приблизились к России, располагающейся на седьмой строчке, по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы на 0,6 балла.
В четверг московский ЦСКА на своем поле уступил австрийскому "Вольфсбергу" со счетом 0:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Нидерландский "Фейенорд" проиграл загребскому "Динамо" (0:2), ПСВ обыграл испанскую "Гранаду" (1:0), а "Алкмар" сыграл вничью с итальянским "Наполи" (1:1).
В среду в матчах пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" переиграл французский "Ренн" со счетом 1:0, а "Зенит" уступил бельгийскому "Брюгге" (0:3). Команды из Нидерландов 2 декабря не играли. Во вторник "Локомотив" уступил австрийскому "Зальцбургу" (1:3), а амстердамский "Аякс" проиграл английскому "Ливерпулю" (0:1).
У России осталось 38,215 балла, у нидерландцев стало 36,400. Занимающая девятое место Бельгия благодаря победе "Антверпена" над болгарским "Лудогорцем" набрала 0,4 балла и также приблизилась к России и Нидерландам. В активе бельгийцев стало 35,900 балла.
Занимающая шестое место Португалия оторвалась от России на 0,8 балла благодаря победам "Браги" над греческим АЕКом (4:2) и "Бенфики" над польским "Лехом" (4:0). У португальцев стало 45,349 балла.
Как формируется таблица коэффициентов УЕФА
Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.
|№
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Клубы (стартовало/осталось)
|1
|Испания
|88,283
|7/7
|2
|Англия
|87,140
|7/7
|3
|Италия
|68,867
|7/7
|4
|Германия
|67,570
|7/6
|5
|Франция
|53,748
|6/5
|6
|Португалия
|45,349
|5/3
|7
|Россия
|38,215
|6/4
|8
|Нидерланды
|36,400
|5/4
|9
|Бельгия
|35,900
|5/4
|10
|Австрия
|34,825
|5/4