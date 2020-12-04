СМИ: футболист "Баварии" Алаба может стать игроком "Челси"

ТАСС, 4 декабря. Английский футбольный клуб "Челси" интересуется австрийским защитником германской "Баварии" Давидом Алабой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Star.

Контракт Алабы с "Баварией" истекает в июне 2021 года. "Челси" планирует подписать игрока в статусе свободного агента. Сообщается, что английский клуб готов предложить 28-летнему футболисту контракт на три года. Переговоры могут начаться в январе 2021 года, когда до окончания его текущего контракта останется шесть месяцев.

"Бавария" планировала сохранить игрока, но в последние недели переговоры о продлении контракта зашли в тупик. Также футболистом интересуются итальянский "Ювентус", испанский "Реал" и французский "ПСЖ".

В нынешнем сезоне Алаба провел 14 матчей за "Баварию", в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.