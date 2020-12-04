На те же грабли. ЦСКА второй сезон подряд не может выйти в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своем поле уступил австрийскому "Вольфсбергу" и второй год подряд не сумел пробиться в плей-офф футбольной Лиги Европы. Встреча на "ВЭБ-Арене" завершилась победой гостей со счетом 1:0.

ЦСКА после четырех туров группового этапа шел на последнем месте в группе К с тремя очками. Тем не менее, судьба выхода в плей-офф была в руках игроков московской команды. В случае двух побед в оставшихся матчах армейцы выходили бы в 1/16 финала Лиги Европы.

С первых минут в составе ЦСКА на поле появился полузащитник Константин Кучаев, в заявку попали Алан Дзагоев и Виктор Васин. Они пропустили последние матчи армейцев из-за травм. Ожидалось и возвращение в строй Марио Фернандеса, однако защитник сборной России в заявку на игру включен не был.

ЦСКА активнее начал встречу, но на 22-й минуте неожиданный дальний удар Дарио Визингера застал врасплох Игоря Акинфеева. Армейцы до конца матча владели инициативой, но по-настоящему опасных моментов у ворот гостей практически не создавали. Австрийская команда же отвечала контратаками и до перерыва могла увеличить свое преимущество, однако ЦСКА спасла штанга.

Не помогли армейцам и перестановки в нападении во втором тайме. Сразу после перерыва Кучаева и Федора Чалова заменили Чидера Эджуке и Адольфо Гайч. Аргентинский форвард забил пока только один мяч за ЦСКА, он отличился именно в матче с "Вольфсбергом" в первом туре группового этапа. Еще две замены главный тренер Виктор Гончаренко сделал в середине тайма, на поле появились Кристиян Бистрович и Наир Тикнизян.

В концовке встречи армейцы стали чаще бить из-за пределов штрафной, но так и не сумели поразить ворота соперника. "Мы понимаем, что мы делаем, но не хватает следующего шага после трех-четырех. Все все понимают, но сначала все идет нормально, а дальше - провал. Одно дело создавать моменты, а другое - их реализовывать", - сказал Гончаренко после матча.

ЦСКА не хватает движения

ЦСКА второй год подряд не может преодолеть барьер групповой стадии Лиги Европы, получая себе в соперники далеко не лучшие команды Старого света. В прошлом году столичный клуб занял последнее место в группе с вылетевшим по итогам того сезона из испанской Примеры "Эспаньолом", болгарским "Лудогорцем" и венгерским "Ференцварошем". Гончаренко считает, что причины неудачного выступления в еврокубках в прошлом сезоне и нынешнем абсолютно разные.