На те же грабли. ЦСКА второй сезон подряд не может выйти в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своем поле уступил австрийскому "Вольфсбергу" и второй год подряд не сумел пробиться в плей-офф футбольной Лиги Европы. Встреча на "ВЭБ-Арене" завершилась победой гостей со счетом 1:0.
ЦСКА после четырех туров группового этапа шел на последнем месте в группе К с тремя очками. Тем не менее, судьба выхода в плей-офф была в руках игроков московской команды. В случае двух побед в оставшихся матчах армейцы выходили бы в 1/16 финала Лиги Европы.
С первых минут в составе ЦСКА на поле появился полузащитник Константин Кучаев, в заявку попали Алан Дзагоев и Виктор Васин. Они пропустили последние матчи армейцев из-за травм. Ожидалось и возвращение в строй Марио Фернандеса, однако защитник сборной России в заявку на игру включен не был.
ЦСКА активнее начал встречу, но на 22-й минуте неожиданный дальний удар Дарио Визингера застал врасплох Игоря Акинфеева. Армейцы до конца матча владели инициативой, но по-настоящему опасных моментов у ворот гостей практически не создавали. Австрийская команда же отвечала контратаками и до перерыва могла увеличить свое преимущество, однако ЦСКА спасла штанга.
Не помогли армейцам и перестановки в нападении во втором тайме. Сразу после перерыва Кучаева и Федора Чалова заменили Чидера Эджуке и Адольфо Гайч. Аргентинский форвард забил пока только один мяч за ЦСКА, он отличился именно в матче с "Вольфсбергом" в первом туре группового этапа. Еще две замены главный тренер Виктор Гончаренко сделал в середине тайма, на поле появились Кристиян Бистрович и Наир Тикнизян.
В концовке встречи армейцы стали чаще бить из-за пределов штрафной, но так и не сумели поразить ворота соперника. "Мы понимаем, что мы делаем, но не хватает следующего шага после трех-четырех. Все все понимают, но сначала все идет нормально, а дальше - провал. Одно дело создавать моменты, а другое - их реализовывать", - сказал Гончаренко после матча.
ЦСКА не хватает движения
ЦСКА второй год подряд не может преодолеть барьер групповой стадии Лиги Европы, получая себе в соперники далеко не лучшие команды Старого света. В прошлом году столичный клуб занял последнее место в группе с вылетевшим по итогам того сезона из испанской Примеры "Эспаньолом", болгарским "Лудогорцем" и венгерским "Ференцварошем". Гончаренко считает, что причины неудачного выступления в еврокубках в прошлом сезоне и нынешнем абсолютно разные.
"Тогда у нас не было такой длинной скамейки. В этом году не было полноценной подготовки. На тренировках команда выглядит нормально, но в играх уровень движения снижается", - объяснил главный тренер ЦСКА.
В прошлом сезоне ЦСКА в последнем туре одержал победу над "Эспаньолом" (1:0). Этот успех пока остается для армейцев последним на европейской арене. На своем поле в еврокубках ЦСКА не выигрывает на протяжении восьми матчей (три ничьи, пять поражений). В последний раз домашнюю победу в еврокубках армейцы одержали 2 октября 2018 года над мадридским "Реалом" во встрече группового этапа Лиги чемпионов (1:0).
Та игра проходила на стадионе "Лужники". На домашней "ВЭБ-Арене" армейцы в последний раз побеждали в еврокубках в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2017/18, со счетом 1:0 была повержена сербская "Црвена Звезда". В нынешнем групповом этапе красно-синие на своем поле не забили ни одного мяча, встречи с загребским "Динамо" и нидерландским "Фейенордом" завершились с одинаковым счетом 0:0. "Если не забиваешь в трех домашних матчах подряд - это катастрофа", - отметил Гончаренко.
"Вольфсберг" благодаря победе поднялся на второе место в группе с 7 очками. В другом матче группы К загребское "Динамо" победило "Фейенорд" со счетом 2:0 и гарантировало себе первое место. В последнем туре армейцы отправятся в Хорватию, а "Вольфсберг" примет "Фейенорд". Австрийской команде для выхода в плей-офф достаточно не проиграть коллективу Дика Адвоката.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Динамо З
|5
|3
|2
|0
|6-0
|11
|3
|Вольфсберг
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|2
|Фейенорд
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|4
|ЦСКА
|5
|0
|3
|2
|2-5
|3
Определился ряд возможных соперников "Краснодара"
В плей-офф Лиги Европы Россию точно представит "Краснодар", который в среду переиграл французский "Ренн" (1:0) и гарантировал себе третье место в группе E Лиги чемпионов. Теоретические шансы на попадание в 1/16 турнира сохраняет столичный "Локомотив". Железнодорожникам необходимо в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде побеждать "Баварию" и рассчитывать на осечку австрийского "Зальцбурга" в домашнем матче с испанским "Атлетико".
После четырех туров группового этапа Лиги Европы места в плей-офф турнира гарантировали себе итальянская "Рома" и английский "Арсенал". По итогам игр в четверг помимо загребского "Динамо" это смогли сделать германские "Байер" и "Хоффенхайм", чешская "Славия", шотландский "Рейнджерс", португальские "Бенфика" и "Брага", испанские "Вильярреал" и "Гранада", нидерландский ПСВ, английские "Лестер" и "Тоттенхэм", итальянский "Милан", французский "Лилль", бельгийский "Антверпен" и сербская "Црвена Звезда". Все эти команды могут стать соперником "Краснодара" в 1/16 финала.
Групповой этап Лиги Европы завершится 10 декабря. 14 декабря пройдет жеребьевка 1/16 финала турнира, первые матчи этой стадии запланированы на 18 февраля. Финальный матч запланирован на 26 мая и пройдет в польском Гданьске.