СМИ: Лионель Месси летом 2021 года перейдет в ПСЖ

ТАСС, 4 декабря. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси летом 2021 года перейдет во французский ПСЖ. Об этом сообщает журналист радиостанции RMC Sport Даниэль Риоло .

"Месси будет в ПСЖ летом 2021 года. Это не шутка", - сказал Риоло.

Летом 2021 года истекает срок соглашения 33-летнего игрока с испанским клубом. В августе Месси пытался покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба. Позднее он заявил, что принял решение остаться, так как не хотел вступать в юридический спор с "Барселоной", а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии. 27 октября президент клуба Хосеп Бартомеу ушел в отставку.

Ранее сообщалось, что английские "Челси" и "Манчестер Сити" также заинтересованы в подписании контракта с аргентинцем.

Месси является воспитанником "Барселоны", его дебют за основную команду состоялся в 2004 году. Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне провел 12 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.