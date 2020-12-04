Тайсон и Джонс могут провести реванш на Красной площади

Тайсон и Джонс в воскресенье провели выставочный восьмираундовый поединок по специальным правилам, который завершился вничью.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Реванш между боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом - младшим может пройти на Красной площади. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России, кандидат на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.

"Мне понравилось, что они в таком возрасте показали шикарный поединок, - сказал Кремлев. - Это популяризация бокса, у которого нет границ. Любое поколение может заниматься боксом".

"Было бы шикарно провести его (реванш) на Красной площади в День бокса. Хочу обсудить этот вопрос, было бы здорово это сделать. А может и Тайсон захочет стать гражданином России. Мы готовы за него ходатайствовать", - добавил Кремлев.

Джонсу 51 год. Боксер, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

Тайсону 54 года, он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).