Кремлев: ММА не являются конкурентом бокса в перспективе Олимпийских игр

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Смешанные боевые единоборства (ММА) не являются конкурентом бокса, если рассматривать этот вид спорта через призму возможности признания олимпийским. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России, кандидат на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отмечал, что планирует встретиться с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, чтобы обсудить олимпийские перспективы ММА.

"Все сейчас стараются быть равными боксу, ведь бокс - это флагман спорта. Чтобы быть конкурентом боксу необходимо иметь четкие правила и систему ценностей, нужна всем понятная спортивная дисциплина. Пока этого нет. Никогда не сравнивайте бокс и ММА, это разный спорт", - сказал Кремлев.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

Конгресс AIBA пройдет 12-13 декабря. В ходе заседания будут проведены выборы президента AIBA и принят новый устав. В марте прошлого года Гафур Рахимов из Узбекистана сложил полномочия главы AIBA. Исполняющим обязанности был выбран Мохаммед Мустасан.