{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Кремлев: Гассиев нокаутирует Усика в реванше

Генсек Федерации бокса России уверен в победе россиянина в случае проведения повторного боя

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев нокаутирует украинца Александра Усика в случае проведения реванша. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России, кандидат на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.

На эту тему

"Я уверен, что он [Гассиев] может стать абсолютным чемпионом мира. Но я все равно хочу увидеть реванш Гассиев - Усик. Для меня это принцип, чтобы убедиться. А я убежден, если такой бой будет, то Мурат вынесет Усика, будет жесткий нокаут", - сказал Кремлев.

Бой Гассиев - Усик в весе до 90,71 кг в финале Всемирной боксерской суперсерии в 2018 году завершился победой украинского спортсмена. На данный момент оба боксера выступают в супертяжелом весе.

Теги
Бокс
Футбол в Испании
СМИ: Серхио Рамос может покинуть "Реал"
Футболист выступает за испанский клуб с 2005 года
Читать полностью