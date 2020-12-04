Кремлев: Гассиев нокаутирует Усика в реванше

"Я уверен, что он [Гассиев] может стать абсолютным чемпионом мира. Но я все равно хочу увидеть реванш Гассиев - Усик. Для меня это принцип, чтобы убедиться. А я убежден, если такой бой будет, то Мурат вынесет Усика, будет жесткий нокаут", - сказал Кремлев.

Бой Гассиев - Усик в весе до 90,71 кг в финале Всемирной боксерской суперсерии в 2018 году завершился победой украинского спортсмена. На данный момент оба боксера выступают в супертяжелом весе.