Кумир для тяжелоатлетов. К юбилею олимпийского чемпиона Юрия Власова

Для главного тренера мужской сборной России по тяжелой атлетике Олега Писаревского олимпийский чемпион Юрий Власов, которому 5 декабря исполнится 85 лет, является образцом. Их единственная встреча состоялась в 1987 году на чемпионате СССР в Архангельске, вспоминает Писаревский. "Мне посчастливилось встретиться со своим кумиром летом 1987 года, когда в моем родном Архангельске проходил чемпионат Советского Союза по тяжелой атлетике. Власов приехал на турнир, будучи президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. Мы с ним общались на протяжении двух дней, рассказывал о себе и делился проблемами тяжелой атлетики. Он больше говорил, а я больше слушал", — вспоминает Писаревский. Перед тем как покинуть Архангельск, была сделана совместная фотография, которую подписал великий штангист: "Олегу Глебовичу на память и с пожеланиями побед. Не сомневаюсь, что Вы будете главным тренером сборной СССР по тяжелой атлетике. 03.07.1987. Архангельск".

Описание Юрий Власов (в центре) и Олег Писаревский (справа) © Личный архив Олега Писаревского

Писаревский, который был в 1987 году одним из организаторов чемпионата страны, заметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что пожелание Власова стало для него путеводной звездой. "До этого у меня и в мечтах не было стать старшим или главным тренером национальной команды", — признался Писаревский, который с 1982 по 1984 год готовил штангистов Мьянмы, после чего вернулся домой в Архангельск. "Трибуны архангельского дворца спорта во время проведения турнира не смогли вместить всех желающих, особый ажиотаж у зрителей вызвали состязания тяжеловесов, — вспоминает Писаревский. — Дошло дело до того, что люди, не попавшие на трибуны, писали затем гневные письма в нашу местную газету с требованием провести в Архангельске еще один чемпионат страны. Город пестрел афишами, информация о соревнованиях звучала по радио и с экранов телевизоров". Жителей Архангельска, влюбившихся в штангу за несколько дней июля 1987 года, можно понять. Тот чемпионат страны носил статус открытого турнира, в нем принимали участие вместе с советскими штангистами также ведущие спортсмены Болгарии, Венгрии, Польши и Эфиопии. На одной трибуне в окружении архангелогородцев сидел их кумир Юрий Власов, а на помосте тем временем боролись за награды штангисты, которым годом позже удалось завоевать золото на Олимпиаде-1988. Речь идет о Павле Кузнецове, Александре Курловиче и Исраиле Арсамакове, которым потом не нашлось равных в Сеуле. Два заслуженных с интервалом в неделю После встречи с Власовым, покинувшим пост президента федерации в том же 1987 году, карьера архангелогородца Писаревского стала развиваться стремительно. Спустя несколько месяцев после окончания чемпионата страны он был назначен старшим тренером юниорской сборной Советского Союза. А уже через год его юниоры завоевали на чемпионате мира четыре золотых медали, а в 1989-м — шесть золотых, две серебряных и одну бронзовую награду. В 1990 году с интервалом в неделю Писаревскому были присвоены звания заслуженных тренеров России и СССР.

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В далеком 1987-м ни Власов, ни Писаревский не могли предполагать, что в конце 1991 года Советский Союз канет в небытие. Реализовать пожелание Власова в жизнь Писаревскому, успешно проявившему себя с молодыми штангистами, не хватило времени. Однако главным тренером национальной команды ему удалось стать. В 2017 году Писаревский возглавил мужскую сборную России и работает на этом посту до сих пор. Власов вошел в историю не только советского, но и мирового спорта. Весной 1957 года в возрасте 21 года он впервые становится рекордсменом СССР, на следующий год он завоевывает свою первую награду на чемпионате страны (бронзу), а в 1959-м становится непререкаемым лидером в тяжелом весе. Олимпиада-1960, проходившая в Риме, стала звездным часом Власова. Советский штангист, выиграл олимпийское золото в тяжелом весе. Спортсмен также побил в Риме несколько мировых рекордов, отобрав их у американца Пола Андерсона. В его активе есть также медали высшей пробы всех чемпионатов мира, начиная с 1959 года и заканчивая 1963-м. На Олимпиаду-1964 в Токио Власов приехал в роли главного претендента на победу. В его успех верили и спортивные чиновники, доверившие штангисту-тяжеловесу право нести флаг страны на церемонии открытия. Однако во время самого турнира олимпийского чемпиона 1960 года постигло страшное разочарование после того, как он уступил в тактической борьбе другому советскому спортсмену — Леониду Жаботинскому, значительно уступавшему Власову в опыте.

Описание Юрий Власов, 1960 год © Валентина Хухлаева/ТАСС