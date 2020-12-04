Первый номер драфта НХЛ канадец Лафренье не сыграет на молодежном чемпионате мира

ТАСС, 4 декабря. Выбранный "Нью-Йорк Рейнджерс" под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года канадский нападающий Алексис Лафренье не выступит на молодежном чемпионате мира. Об этом сообщает Федерация хоккея Канады.

На прошлом молодежном чемпионате мира Лафренье был признан самым ценным игроком турнира, набрав 10 очков (4 шайбы + 6 передач).

"После обсуждений с "Рейнджерс" Федерация хоккея Канады была проинформирована о том, что Лафренье не будет представлять сборную на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне, - сказал вице-президент федерации Скотт Сэлмонд. - Хоть мы разочарованы тем, что Алексис не сможет присоединиться к нашей команде, мы понимаем и уважаем решение, принятое "Рейнджерс".

Лафренье 19 лет. В 2020 году вместе со сборной Канады он завоевал золото молодежного первенства.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне. Сборная Канады выступит в группе A с командами Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии. Канадские хоккеисты являются 18-кратными победителями молодежного чемпионата мира, сборная России побеждала четыре раза.