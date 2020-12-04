Чемпионка Европы по фигурному катанию Косторная заразилась коронавирусом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Чемпионка Европы Алена Косторная не выступит на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве из-за заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Заключительный, пятый этап Кубка России пройдет в Москве на арене "Мегаспорт" с 5 по 8 декабря. Для попадания на чемпионат страны в Челябинске, который запланирован на конец декабря, необходимо выступить на двух этапах Кубка России. Косторная приняла участие только в одном.