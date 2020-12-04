Чемпионка Европы по фигурному катанию Косторная заразилась коронавирусом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Чемпионка Европы Алена Косторная не выступит на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве из-за заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Заключительный, пятый этап Кубка России пройдет в Москве на арене "Мегаспорт" с 5 по 8 декабря. Для попадания на чемпионат страны в Челябинске, который запланирован на конец декабря, необходимо выступить на двух этапах Кубка России. Косторная приняла участие только в одном.
"Она не выступит из-за положительного теста на коронавирус", - сказал Коган.
Косторной 17 лет, она является чемпионкой Европы и победительницей финала серии Гран-при. Фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по общей сумме баллов (247,59).
Ранее из-за заражения коронавирусом с этапа Кубка России в Москве снялись чемпион Европы Дмитрий Алиев и победительница московского этапа серии Гран-при Елизавета Туктамышева. На данный момент 20 членов сборной России не выполнили действующие критерии отбора на чемпионат страны.
Вместе с Туктамышевой, Алиевым и Косторной в этот список входят Евгения Медведева, Алина Загитова, Анастасия Гулякова, Ксения Синицына, Артур Даниелян, Михаил Коляда, Александр Самарин (все - одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (все - парное катание), танцоры Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро