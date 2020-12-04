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Массовый спорт

Матыцин принял участие в церемонии гашения почтовой марки, посвященной юбилею "Спортлото"

Министр спорта отметил, что проведение лотереи в дальнейшем позволит инвестировать в социальные объекты, в том числе в рамках стратегии развития спорта
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин принял участие в торжественной церемонии гашения почтовой марки, посвященной 50-летию лотереи "Спортлото".

В мероприятии также принял участие генеральный директор "Столото" Антон Шапиро.

"Мы присутствуем при историческом событии, - сказал Матыцин. - Перед сегодняшней встречей мы обсудили с Антоном Аркадьевичем возможность сотрудничества. Считаю, у этого сотрудничества есть большой потенциал. Участие наших граждан в лотерее позволит инвестировать в социально значимые объекты, тем более что мы находимся на этапе начала реализации Стратегии развития спорта до 2030 года".

Первый тираж лотереи "Спортлото" прошел 20 октября 1970 года. Изначально прибыль от розыгрышей шла на финансирование советского спорта. Лотерея внесла большой вклад в обеспечение проведения Олимпийских игр 1980 года в Москве, позволив собрать больше четверти бюджета.

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