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Фигурное катание

Минспорт ждет предложений по безопасному проведению соревнований по фигурному катанию

За последние несколько дней участились случаи заражения коронавирусом среди российских фигуристов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта РФ ждет предложений от Федерации фигурного катания на коньках России по безопасному проведению соревнований в условиях пандемии коронавируса. Об этом журналистам заявил министр спорта Олег Матыцин.

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На данный момент по различным причинам, в том числе из-за случаев заражения коронавирусом, 20 членов сборной России не выполнили действующие критерии отбора на чемпионат страны.

"Думаю, этот вопрос надо задать федерации, они детально знают ситуацию, - сказал Матыцин, отвечая на вопрос о проведении соревнований по фигурному катанию. - Конечно, мы будем ориентироваться на то, чтобы обеспечить здоровье спортсменов и минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Ждем конкретных предложений со стороны федерации".

С 5 по 8 декабря на арене "Мегаспорт" в Москве запланировано проведение пятого этапа Кубка России. В конце декабря в Челябинске должен пройти чемпионат России. В феврале в Великом Новгороде должен состояться финал Кубка России.

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Фигурное катаниеМатыцин, Олег Васильевич
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