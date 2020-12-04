В Алтайском крае на средства нацпроекта построили ледовую арену имени Сергея Гимаева

БАРНАУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Ледовый дворец "Гимаев-арена", названный в честь известного хоккеиста, тренера и комментатора Сергея Гимаева, построили в Рубцовске Алтайского края на средства федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". В строительство объекта, реализованного на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), вложено более 248 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе минспорта региона.

"Сегодня открылся многофункциональный ледовый дворец "Гимаев-арена" - строительство началось осенью 2018 года, предварительно было подписано концессионное соглашение между минспортом края и компанией "Арена". ГЧП в спорте применяется недавно, и этот документ стал в отрасли одним из первых в России. 121,7 млн рублей на строительство направлены из федерального и краевого бюджетов, в том числе по нацпроекту - 37,2 млн рублей, 127,2 млн инвестировала "Арена", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что при концессии объект после оформления разрешения на эксплуатацию поступает в собственность края, по соглашению его восемь лет использует "Арена" с предоставлением "социальных часов" бюджетным учреждениям. Помимо ледовой площадки и трибун на 300 мест, там есть тренажерный зал, раздевалки, комнаты отдыха, кабинет тренерского штаба, кафе, магазин атрибутики, прокат коньков, пропускная способность - 360 человек в день. По словам гендиректора "Гимаев-арены" Евгения Якунина, планируется организовать на площадке арены и школу фигурного катания, которой пока нет в Рубцовске - для нее идет поиск тренеров.

Министр спорта края Алексей Перфильев отметил, что в крае в рамках нацпроекта будет строиться по одному спортивному объекту в год для хоккея: в 2020 году - в Рубцовске, в 2021 году - в Славгороде, в 2022 году - в Бийске, в 2023 году - в Барнауле.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.