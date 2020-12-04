Матыцин: Брюсов сможет эффективно руководить центром спортивной подготовки сборных

О назначении Брюсова и. о. директора ЦСП стало известно 3 декабря.

"Решение о его приглашении на должность временно исполняющего обязанности директора было принято с учетом профессионального, спортивного и жизненного опыта, - сказал Матыцин. - Считаю, что его знания и коммуникабельность позволят в этот сложный период как минимум не снизить эффективность работы центра спортивной подготовки. По нашему мнению, даже значительно повысит ее".

Бывшему главе ЦСП Александру Кравцову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 164 (присвоение или растрата в особо крупном размере) УК РФ. Его обвиняют в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей. Свою вину он не признал.

Матыцин не стал делать заявлений относительно полноценного назначения Брюсова на должность руководителя ЦСП. "Мы не будем гадать. Мы с уважением относимся к деятельности Александра Михайловича Кравцова как руководителя. Сейчас сложный период, надеемся, что все вместе его преодолеем. В следующем году будем оперативно принимать решение в зависимости от конкретной ситуации".