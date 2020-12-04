Морозов: ни один клуб КХЛ не превышал потолок зарплат

ТАСС, 4 декабря. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не превышали потолок зарплат. Об этом заявил президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

С сезона-2020/21 КХЛ ввела жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей. Ранее портал Sport24 сообщал, что петербургский СКА и московский ЦСКА могли нарушить ограничения в зарплатной ведомости.

"Ни один клуб потолок зарплат не превышал, - сказал Морозов. - В случае нарушения игрока просто нельзя заявить для участия в матчах чемпионата. Понимаю, что неспециалистам тяжело разобраться во всех тонкостях регламента, поэтому и есть высказывания, что та или иная команда превысила потолок".

"Приведу пример. Скажем, игрок с контрактом в 60 миллионов за сезон переходит в середине чемпионата в другой клуб. Естественно, этот клуб платит ему только оставшуюся часть суммы контракта, и именно она учитывается при расчете потолка. Под это подходят трансферы, например, Наиля Якупова (из "Амура" в "Авангард" - прим. ТАСС) или Никиты Сошникова (из "Салавата Юлаева "в ЦСКА)", - добавил глава КХЛ.