Морозов: КХЛ работает над установлением конструктивного диалога с финскими властями

ТАСС, 4 декабря. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) намерена выстроить конструктивный диалог с финскими властями после случая с недопуском ряда игроков уфимского "Салавата Юлаева" на матч с хельсинкским "Йокеритом". Об этом рассказал президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Власти Хельсинки не допустили ряд игроков "Салавата Юлаева" к матчу КХЛ против "Йокерита"

Ранее власти Хельсинки не допустили шестерых игроков "Салавата Юлаева" к игре из-за отсутствия необходимого процента антител к коронавирусу в крови. Уфимский клуб вынужден был проводить матч составом из 18 игроков.

"То, что мы поздно получили информацию, нас не устраивает, - сказал Морозов. - Лига работает над установлением конструктивного диалога с финскими властями. Делаем все возможное, чтобы минимизировать такие случаи".

Встреча между "Йокеритом" и "Салаватом Юлаевым" прошла 2 декабря и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.