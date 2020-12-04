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КХЛ

Морозов: КХЛ работает над установлением конструктивного диалога с финскими властями

Ранее власти Хельсинки не допустили шестерых игроков "Салавата Юлаева" к игре с "Йокеритом" из-за отсутствия необходимого процента антител к коронавирусу в крови

ТАСС, 4 декабря. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) намерена выстроить конструктивный диалог с финскими властями после случая с недопуском ряда игроков уфимского "Салавата Юлаева" на матч с хельсинкским "Йокеритом". Об этом рассказал президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

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Власти Хельсинки не допустили ряд игроков "Салавата Юлаева" к матчу КХЛ против "Йокерита"

Ранее власти Хельсинки не допустили шестерых игроков "Салавата Юлаева" к игре из-за отсутствия необходимого процента антител к коронавирусу в крови. Уфимский клуб вынужден был проводить матч составом из 18 игроков.

"То, что мы поздно получили информацию, нас не устраивает, - сказал Морозов. - Лига работает над установлением конструктивного диалога с финскими властями. Делаем все возможное, чтобы минимизировать такие случаи".

Встреча между "Йокеритом" и "Салаватом Юлаевым" прошла 2 декабря и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

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Морозов, Алексей Алексеевич
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