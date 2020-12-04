"Герта" разместила на улицах Берлина 60 тыс. флагов клуба перед дерби с "Унионом"

ТАСС, 4 декабря. Сотрудники берлинского футбольного клуба "Герта" за ночь установили около 60 тыс. флагов с символикой команды в 12 районах города перед дерби с "Унионом". Об этом сообщает агентство АP.

Акция "Герты" вызвала критику со стороны местных властей. По мнению представителя регулирующего органа в Германии, ответственного за обеспечение соблюдения гражданских правил и порядка, Арне Герца, подобные действия приводят к увеличению количества мусора на улицах и потенциальной опасности дорожному движению. Пресс-секретарь "Герты" заявил, что идея акции заключалась в том, чтобы поддержать фанатов, которые не смогут посетить матч. По его словам, болельщики заберут флаги домой, чтобы поддержать команду с помощью атрибутики перед телевизорами.

Матч чемпионата Германии "Герта" - "Унион" пройдет в пятницу при пустых трибунах из-за ограничений, вызванных коронавирусом. Игру клубов в прошлом сезоне посетило около 75 тыс. болельщиков.

Дерби "Герта" - "Унион" регулярно сопровождается соперничеством среди болельщиков в размещении символики клубов на улицах Берлина. Перед прошлым матчем команд фанаты на протяжении нескольких месяцев размещали на фонарных столбах, дорожных знаках, остановках общественного транспорта и других уличных объектах наклейки в цветах своих команд.