Этапы Кубков мира по лыжным видам спорта сезона-2020/21 в Пекине отменены

ТАСС, 4 декабря. Пекин отказался от проведения этапов Кубков мира по лыжным видам спорта в сезоне-2020/21. Об этом сообщает Международная федерация лыжного спорта (FIS).

В сезоне-2020/21 в Пекине должны были пройти этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина (10-14 февраля), по лыжному двоеборью (12-14 февраля), по фристайлу и сноуборду (18-28 февраля) и лыжным гонкам (19-21 марта). Все соревнования носили статус тестовых перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.

В настоящее время FIS занимается поиском мест для проведения отмененных этапов Кубков мира.